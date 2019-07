Kolmapäeva esimene pool on sajune, pärastlõunal näeb päikest

Kolmapäeval sajab nii hoovihma kui ka on päikest, neljapäev ja reede on valdavalt kuivad.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub põhjatuul 5 kuni 11, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi, rannikul aga natuke soojem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb pilves selgimistega ning siin-seal võib sadada hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 5 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur ulatub 15 kraadini.

Päev suuri muudatusi ei too ja ikka on pilves selgimistega ilm koos hoovihmaga. Pärastlõunal loode poolt aga selgineb ja ka sajuhood lakkavad. Puhub põhjakaare tuul 4 kuni 13 meetrit sekundis, sooja on kõige rohkem 18 kraadi.

Õhtul enam suuremat sadu oodata ei ole ja puhub ka nõrgem põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhtused temperatuurid jäävad vahemikku 12 kuni 17 kraadi.

Neljapäev ja reede tulevad veel peamiselt sajuta, aga nädalavahetuseks prognoositakse hoovihma. Esialgu paistab, et soojemad päevad jäävad selja taha, sest öösiti on keskmiselt 10 ja 12 kraadi ning päeval langeb valdav temperatuur 20 kraadilt 16 kraadini.