Rumeenia siseminister astus tagasi riiki vapustanud mõrvajuhtumi tõttu

"Ma langetasin selle otsuse, et kaitsta ministeeriumi mainet, mida on raskelt kahjustanud mõnede tema töötajate vigased toimingud," ütles Moga tagasi astudes.

Ta on juba kolmas kõrge ametnik, kes on viimase nädala jooksul selle juhtumi tõttu tagasi astunud või vallandatud. Enne teda vallandati politseiülem Ioan Buda ja erisideteenistuse juht Ionel Vasilca.

65-aastane kahtlusalune Gheorghe Dincă võeti kinni laupäeval Rumeenia lõunaosas Caracali linnas. Ta tunnistas 15-aastase Alexandra röövimist ja tapmist ning aprillis kadunuks jäänud 19-aastase Luiza tapmist.

Prokurörid kahtlustavad, et need pole ainsad kuriteod, mida ta on sooritanud.

Neljapäeval õnnestus Alexandral helistada kolm korda hädaabinumbrile 112 ja anda politseile vihjeid koha kohta, kus teda kinni hoiti. Kriitikute sõnul ei võtnud ametnikud aga kõnesid tõsiselt ja reageerisid liiga hilja, et neidu päästa.

President Klaus Iohannis mõistis teisipäeval hukka "pika eksimuste ahela" ning nõudis meetmete rakendamist, et tagada selliste tragöödiate ärahoidmise.