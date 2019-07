India võimud teatasid miljardärist kohviparuni surnukeha leidmisest

India võimud kinnitasid teisipäeval, et kohviparun V.G. Siddhartha surnukeha leiti riigi lõunaosas Karnataka osariigis Netravathi jõe lähedalt. Cafe Coffee Day keti asutaja Siddhartha jäi kadunuks esmaspäeva õhtul.

India üks rikkamaid inimesi Siddhartha jäi väidetavalt kadunuks pärast seda, kui ta kõndis telefoniga kõneldes Netravathi jõe kohal asuval sillal oma autost ja autojuhist eemale. Autojuht on teadaolevalt viimane inimene, kes miljardäri viimasena elusana nägi.

Teisipäeval leidis Siddhartha surnukeha kohalik kalur, kirjutab BBC. Surnukeha identifitseerisid pereliikmed.

Siddhartale kuulub Cafe Coffee Day on India suurim kohvikukett, millel on üle riigi umbes 1750 kohvikut, lisaks on frantsiis jõudnud ka Malaisiasse, Nepaali, Egiptusesse ja ka mõnesse Euroopa riiki, nt Tšehhi.

Kohaliku ajalehe Economic Times andmetel oli Siddhartha firma läbirääkimistes Coca-Colaga, et müüa ettevõtte 1,45 miljardi USA dollari eest. Väidetavalt oli Cafe Coffee Day viimasel ajal majanduslikes raskustes.

V.G. Siddhartha oli üks India rikkamaid inimesi.