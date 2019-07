Soome politsei uurib aastaid lapsi kuritarvitanud "onu" tegusid

Soome politseiga on võetud kümneid kordi ühendust pärast seda, kui see teatas ulatuslikust uurimisest aastaid kestnud seksuaalkuritegude asjas.

"Teate avaldamise järel on ühendust võetud kümneid kordi. Esialgu on küsitletud kaht inimest seoses võimaliku kuriteoga nende vastu," märkis juurdlust juhtiv Saara Asmundela uudisteagentuurile STT.

Politsei avaldas esmaspäeval foto kahtlustatavast mehest, keda noorte seas tuntakse kui "onu". Politsei andmeil on seksuaalkuriteod aset leidnud mehe kodus Helsingi Laajasalo linnajaos, kus ta on pakkunud noortele alkoholi ja narkootilisi aineid. Seksuaalse vägivalla ohvriks on langenud vähemalt 12 alaealist tütarlast.

Asmundela sõnul vastatakse kõigile ühendust võtnutele ja inimesi küsitletakse võimalikult pea.

"Politsei peab esmalt välja selgitama, kas teatatud juhtudel on kuriteo tunnuseid, ning millal kuritegu on toime pandud, sest süüteo aegumist arvestatakse selle toimepanemise kuupäevast."

Kuritegudes kahtlustatud 64-aastane Laajasalo elanik vahistati juba märtsi algul, ilmneb ringkonnakohtu andmetest.

Selle kohaselt kahtlustatakse meest enam kui 20 kuriteos, mille seas on hulk räigeid vägistamisi, seksuaalaktiks sundimist ning laste seksuaalset kuritarvitamist. Esimene arvatav kuritarvitus leidis aset 2006. aasta juulis ja kestis kokku kaks aastat.

Meest kahtlustatakse ka laste kuritarvitamist kujutava materjali omamises ja levitamises. Materjaliga seotud kuritegude toimepanek lõppes mõni päev enne vahistamist.

Lisaks seksuaalroimadele kahtlustatakse meest ka uimastikuritegudes ja peksmises.