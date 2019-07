EL-i kohus toetas Saksa kohtuvaidluses Kraftwerki

Täpsemalt on tegu kohtuvaidlusega, kus on vastamisi Saksamaa legendaarne elektroonilise muusika kollektiiv Kraftwerk ning teisel pool Saksa räppar Moses Pelham ja produtsent Martin Haas. Euroopa Liidus Kohus andis oma otsusega õiguse Kraftwerki asutajaliikmetele Ralf Hütterile ja Florian Schneider-Eslebenile, vahendas Politico.

Kohtuvaidlus sai alguse, kui Hütter ja Schneider-Esleben kaebasid, et Pelham kopeeris kaks sekundit rütmi nende 1977. aasta loost "Metall auf Metall" ning kasutas seda samplina oma Sabrina Setlurile kirjutatud loos "Nur mir". Kaht lugu saab võrrelda näiteks SIIN.

"Ilma loata samplimine võib rikkuda fonogrammi looja õigusi," nentis Euroopa Liidu Kohus oma otsuses. "Samas, kui samplimise kaudu saadud heli on muudetud nii, et see pole kõrvaga äratuntav, ei ole see nende õiguste rikkumine, isegi siis, kui selleks pole luba küsitud."

Seega - kui teisest loost võetud heli on äratuntav, on sõnaõigus heli algsel autoril ning tegu võib olla tema õiguste rikkumisega.

Saksamaa föderaalne kohus soovis juhtumit Euroopa Kohtule edastades ka anda hinnang Saksa seadustele, mis puudutavad autoriõiguse erandeid ja piiranguid, mis võimaldavad vaba kasutamist.

"Saksamaa seadused võimaldavad erandeid ja piiranguid, millele puuduvad viited EL-i õiguses," vastas EL-i kohus ja märkis, et olukord, kus autoriõigusega kaitstud loomingut on praktikas võimalik kasutada uue loomingu loomiseks ning seda siis levitada ja ka ekspluateerida ilma algse autoriõiguse omaniku loata, ei ole kooskõlas EL-i õigusega.