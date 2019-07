Süütamise ohvriks olnud Jaapani stuudio uus film linastub juba septembris

18. juulil pani tõenäoliselt stuudio peale viha kandnud mees Kyoto Animationi hoone põlema. Tulekahjus hukkus 35 sai vigastada 33 inimest. Hoone aga muutus põlengu järel sisuliselt kasutuskõlbmatuks, vahendas ringhääling NHK.

Stuudio otsustas aga näidata, et pahatahtlikud teod neid heiduta ning juba septembris esilinastub nende uus animafilm "Igavik ja automaatse mäluga nukk", mis on osa Violet Evergardeni seeriast. Lugu räägib noorest naisest, kes on endine sõdur ning kes saab teada armastusest ja emotsioonidest läbi selle, et kirjutab variautorina teiste inimeste jaoks kirju.

Fännid on uudise vaimustusega vastu võtnud ning infot esilinastuse kohta on ka sotsiaalmeedias rohkelt jagatud. Samuti käivad inimesed endiselt põlenud hoone juures hukkunuid mälestamas.