Ilm püsib jahe, kuid sajuta

Lähipäevil püsib temperatuur päeviti 20 kraadi ümber, paiguti on võimalik hoovihm.

Neljapäeva öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi hõredamalt, ida pool aga laialdasemalt, kuid sadu neist ei tule. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Päeval on pilvisus vahelduv ning üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuuri maksimumid kerkivad 22 kraadini.

Vahelduv pilvisus on ka õhtul ning peamiselt on sajuta ja rahulik. Temperatuur jääb alla 20 kraadi - üldiselt 15 ja 18 vahel.

Praeguste prognooside kohaselt säilib reedest esmaspäevani ajutine hoovihmavõimalus. Õhtud lähevad aina jahedamaks, kui keskmised jäävad vahemikku 6 kuni 11 kraadi. Kõige soojem päev paistab olevat reedel, mil keskmiselt on 20 kraadi. Ülejäänud päevadel naljalt üle 20 temperatuur ei tõuse.