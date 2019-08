Nüüd otsib farmer plaadi omanikku või selle sugulasi.

Queenslandi osariigis Rockhamptoni lähistel Koorana krokodillifarmi pidav John Lever leidis plaadi juunis 4,7 meetri pikkuse krokodilli M.J. kõhust.

Esialgu ei osanud ta arvata, kas plaat on osa mõnest loomast või inimesest. Ta pani pildid internetti üles ja sai teada, et selliseid plaate kasutavad kirurgid inimest opereerides. Plaat oli kinnitatud kuue kruviga luu külge.

Leveri hinnangul oli M.J. surres 50-70 aastat vana, nii et plaadiga luu võis ta alla kugistada juba 50 aastat tagasi. Sellega kaasas olnud kude oli juba ammu ära seeditud.

Nüüd on Queenslandi politsei algatanud plaadi põhjal kadunud isiku otsingud, ütles Lever, kes jätkab ka ise uurimist.

Lever ostis krokodilli kuue aasta eest ühelt farmerilt Rockhamptonist 1000 kilomeetrit põhja pool. Seal oli loom ilmselt mõni aeg varem kinni püütud.

Krokodillid on Austraalias kaitse all ja kinni tohib püüda vaid neid, kes on inimestele ohtlikuks muutunud.