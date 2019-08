Narva Vaba Lava saab valitsuse reservist 150 000 eurot

"Valitsuskabineti istungil arutasime Narva Vaba Lava rahastamist ja olukorda, mis Narva Vaba Lava reaalse tegevuse käivitamisperioodil on tekkinud, kui Narva linn omapoolsest toetusest loobus. Ja otsustasime valitsuse reservfondist toetada Narva Vaba Lava tegevust 150 000 euroga. Mina kultuuriministrina räägin Narva Vaba Lava tegijatega täiendavalt läbi ja vajadusel kultuuriministeerium eraldab veel täiendavalt 50 000 nii, et kokku selle aasta tegevuskulude toetuseks on 200 000 eurot," rääkis kultuuriminister Tõnis Lukas ERR-ile.

Lukase kinnitusel on Narva Vaba Lava toetamisega nõus kõik kolm valitsuse osapoolt.

"Lõpuks me olime ühel meelel, et eestluse ja riigi hea näo hoidmiseks selles mõttes, et Eesti riik on kütkestav ja huvitav ja pakub Narvale, narvakatele kultuurikoldeid, tuleb täiendav investeering teha. Selle toetusega olid kõik kolm valitsuse osapoolt nõus."

Riigi toetust läheb tegevuse jätkamiseks Narva Vabal Laval vaja pärast seda, kui Narva linn toetamisest loobus.

Formaalselt kinnitab valitsus Narva Vaba Lava toetamise järgmise nädala neljapäevasel istungil.