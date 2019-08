Reedel on sooja mõõdukalt, nädalavahetus on aga kõle

Reedel on ilm päikeseline ja sooja 20 kraadi, nädalavahetusel läheb aga sajusemaks ja jahedamaks.

Reede öösel on Lääne-Eestis taevas selgem ja ilm sajuta. Ida pool on pilvi enam ja mõnest üksikust võib ka hoog vihma tulla. Puhub nõrk põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on 6 kuni 11, rannikul kohati 14 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Hommikul on nii selgemat taevast kui kapilvi. Peipsi ääres võib ka sabin vihma tulla. Põhjakaare tuul on üsna nõrk. Õhutemperatuur on 11 kuni 16 kraadi.

Päeval vaheldub Lääne-Eestis päikepaiste pilverünkadega ja ilm on olulise sajuta. Ida pool arenevatest pilverünkadest võib üksikutes kohtades ka hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 1 kuni 7, rannikul iiliti 10 meetrit sekundis. Õhusooja on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul on üksiku vihmahoo võimalus Virumaal ja ka Peipsi ümbruses. Puhub nõrk põhjakaare tuul. Õhusooja on 15 kuni 19 kraadi.

Laupäeval ja pühapäeval lisandub pilvi. Sajuhooge on enam Eesti idapoolses osas, lääne pool on ilm kenam ja sinna võib vaid mõni üksik vihmapilv eksida. Uue nädala algul tõuseb kõrgema rõhuga foon esile, hajutab pilvi ja ilm on sajuta.

Ööd on õige jahedad, eriti vastu pühapäeva ja esmaspäeva - õhk võib siis sisemaal alla 5 kraadi jahtuda. Nädalavahetusel on ka päevasooja kasinalt - 15 kraadi ümber. Uus nädal nihutab temperatuurifooni taas suviseks.