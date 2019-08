Trump: USA kehtestab tollimaksud veel 300 miljardi väärtuses Hiina kaupadele

President Donald Trump teatas neljapäeval, et USA kehtestab alates septembrist 10-protsendise tollimaksu veel 300 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele.

"USA alustab alates 1. septembrist väikse 10-protsendise lisatariifi kehtestamist järelejäänud 300 miljardi dollari väärtuses kaupadele ja toodetele, mis tulevad Hiinast meie riiki," kirjutas Trump Twitteris.

Ühendriikide president kurtis ka, et Hiina ei ole suutnud täita kahe riigi kaubanduskõnelustel antud lubadusi suurendada USA põllumajandustoodete ostmist ja peatada opioidi fentanüül müüki Ühendriikidesse.

Trump lisas, et kaubanduskõnelused jätkuvad. "Me ootame võimalust jätkata meie positiivset dialoogi Hiinaga kõikehõlmava kaubandusleppe üle ja tunneme, et tulevik meie kahe riigi vahel kujuneb väga helgeks," kirjutas ta.

USA on juba kehtestanud 25-protsendise imporditollimaksu 250 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele. Uued tollimaksud tähendavad seda, et Washington võtab sihikule pea kogu 500 miljardi dollarini ulatuva kaubavoo, mida Hiina aastas Ühendriikidesse ekspordib.

Hiina on vastanud omapoolsete tollimaksude kehtestamisega Ühendriikide kaupadele.

Hiina suurlinnas Shanghais peeti sel nädalal järjekordne Hiina-USA kaubanduskõneluste voor ning selle lõppedes lepiti kokku, et läbirääkimised jätkuvad septembris Washingtonis.

Kõnelused katkesid mais, kui Trump süüdistas Pekingit lubaduste murdmises. Juunis sõlmisid Trump ja Hiina president Xi Jinping tariifisõjas vaherahu ja lubasid kõnelused taaskäivitada.