Põhjamaade kontserdikorraldaja ostab Soome Weekend Festivali

Tehing tähendab ka seda, et seni Rootsis ja Norras tegutsenud All Things Live laieneb nüüd ka Soome. Ostu kaudu tekib ka uus firma nimega All Things Live Finland, kirjutab Helsingin Sanomat.

All Things Live on korraldanud suurte artistide nagu Rolling Stones, Katy Perry ja Rammstein kontserte. Weekendi esindaja sõnul loodetakse ostu tagajärjel suuri nimesid senisest rohkem ka Soome esinema tuua.

"Tiheda põhjamaise koostöö abil suudame tuua Soome lavadele artiste, kelle kontserdid on varem jäänud mere taha Stockholmi või Kopenhaagenisse," rääkis Weekend Festivali asutaja ja tegevjuht Hardi Loog.

Loogi sõnul on uus ettevõte huvitatud kõikidest suurtest nimedest.

All Things Live on asutatud aastal 2018, kui Waterland Private Equity ostis kokku kuus põhjamaist kontserdikorraldajat. Lisaks Weekendile kuuluvad kontserni ICO Concerts, Taani ICO Management and Touring, Norra Friction and Atomic Soul Booking, Blixten & CO ja Rootsi Maloney Concerts.

Waterland Private Equity osales ka Weekend Festivali ostmises. Ostutehingu hinda pole avalikustatud.

Loog selgitas, et Weekend Festival on teinud teiste nimetatud ettevõtetega koostööd ka varem ja mingil hetkel pakuti ka kontserniga liitumist. "See oli loomulik valik praeguses Soome konkurentsis," nentis ta.

Weekend Festival korraldati esimest korda 2012. aastal Espoos. Käesoleva aasta juunis Helsingi Suvilahti piirkonnas toimunud festival tõi kokku ligi 50 000 külastajat. Eestis Weekend Festivali korraldanud eraldi ettevõtet Weekend Festival Baltic tabasid aga majanduslikud probleemid ning ettevõte on läinud pankrotti.