Hetkel on füüreri kunagise idarinde peastaabi näol tegu vanade punkrite ja varemete kogumiga, mis asuvad Poola kirdeosas, Warmia-Masuuria vojevoodkonna kõrvalises metsas, kirjutavad BBC ja Helsingin Sanomat.

Wolfsschanze oli üks Hitleri peakorteritest (nn Führerhauptquartiere) ning Hitler kasutas seda Ida-Preisimaale rajatud baasi aastatel 1941-1944. Ehitustöid tehti seal hetkeni, mil Hitler Berliini taganes. Ketrzyni ehk Rastenburgi lähistel asuvat baasi ümbritsesid omal ajal nii tugevad kaitsesüsteemid kui ka oma raudteejaam ning lennuväli.

Hitleril käisid seal külas erinevad liitlased, sealhulgas Itaalia diktaator Benito Mussolini ning seal valmisid ka plaanid sõjaks Nõukogude Liiduga ning Euroopa juutide hävitamiseks.

Hoolimata varemetest pole objekt ka tänapäeval täielikult hüljatud. Aastas külastab Wolfsschanzet umbes 300 000 ajaloohuvilist, kes on pärit peamiselt Poolast ja Saksamaalt. Sissepääsuks on vaja osta pilet, mis maksab 15 zlotti ehk umbes 3,5 eurot.

Üks peakorteriga seonduvaid populaarsemaid teemasid on 1944. aasta 20. juulil toimunud atentaat. Kõrgete sõjaväelaste korraldatud vandenõu juhiks oli ooberst Claus von Stauffenberg ning selle eesmärgiks oli Hitler plahvatuse abil tappa, kukutada Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei võimult ning sõlmida sõja lõpetamiseks Saksamaad säästev relvarahu. Plahvatuses hukkus neli ja sai vigastada rohkem kui 20 inimest, kuid Hitler pääses rünnakust kergete vigastustega.

Objekti haldavad Poola ametnikud soovivad nüüd piirkonda külastavate turistide arvu kasvatada ning seetõttu plaanitakse peakorterit renoveerima hakata.

Hiljuti said valmis uus sissepääsuhoone ning parkla ning kavatsus on rajada nii hotell kui ka restoran. Kohale on toodud ka erinevat militaartehnikat ning territooriumil aitab turistidel orienteeruda spetsiaalne nutirakendus. Poola ametnike suurimaks väljakutseks on puruks pommitatud peakorterihoone taastamine, sest hetkel on sellest alles vaid betoonpõrand.

Projekti eestvedajad rääkisid BBC-ile, et nad teevad kõik endast oleneva, et lugupidav suhtumine ajaloo vastu säiliks ka pärast turismisõbralikumaks muutumist.

Kriitikud omakorda kardavad, et Wolfsschanzest kujuneb natsiteemaline lõbustuspark, mis saab ka neonatside kogunemiskohaks.