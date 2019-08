Rootsi prokuratuur tahab USA räpparile kuue kuu pikkust vangistust

Räppar, kelle päris nimi on Rakim Mayers, ja tema kaaslased ei ole end süüdi tunnistanud, vahendas Reuters.

Mayers ütles neljapäeval kohtule, et ta tegutses enesekaitseks, kui tema turvameest rünnati.

Oma kokkuvõtlikus avalduses ütles prokurör Daniel Suneson, et kohtualuste tegevus 30. juunil ei saa olla enesekaitse.

"Meil on kolm inimest, kes peksid ja lõid maas lamavat inimest," ütles Suneson. "Nende vägivald on selgelt õigustamatu," lisas ta.

Rakim Mayers peeti juuli alguses Rootsi pealinnas ühe tänavakaklusega seoses kinni. Rootsi prokuratuur süüdistab räpparit kehalises väärkohtlemises. Kohaliku meedia andmetel nõuab väidetav ohver räpparilt 139 700 krooni ehk umbes 13 000 euro suurust kahjutasu.

Prokuratuuri süüdistuse kohaselt tegutsesid Mayers ja kaks tema kaaslast juhtumi ajal koos. Üks neist olevat kannatanu pikali tõmmanud ning teised olid teda löönud nii, et kannatanu sai sinikaid ja kriimustusi.

Kohtuistungil oli tõendiks ka üks klaaspudel, mida olevat väärkohtlemise käigus relvana kasutatud. Ka meditsiinilise ekspertiisi kohaselt viitas osa kannatanu vigastusi sellele, et teda on terava esemega lõigatud. Samas pole klaaspudelilt leitud piisavalt DNA-materjali.

Kohtuprotsess on saanud tohutu meediakajastuse ning sellel teemal on sõna võtnud ka USA president Donald Trump. Näiteks teatas Trump hiljuti pahaselt Twitteris, et on väga pettunud Rootsi peaministris Stefan Löfvenis, sest viimane polevat aidanud räpparit vabastada.

USA presidendi sõnul olevat ta vaadanud ka Mayersi juhtumi valvekaamerate salvestusi ning tema arvates olevat räpparit tülitatud ja ahistatud. "Kohelge ameeriklasi õiglaselt," teatas ta.