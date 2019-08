Juba teisipäeval teatas Vene meedia, et Roxeni kapteni tõkendit on muudetud, kuid siis ei olnud veel täpselt teada, mida see tähendas. Kapteni advokaat Igor Voskoboinik ütles teisipäeval, et meremees ei pea enam Kaliningradi hotellis kohtuistungit ootama ja võib riigist lahkuda. Samas Roxeni omanikfirma Morobell juhatuse liige Raivo Baum seda väidet ei kinnitanud.

Välisministeerium kinnitas reedel, et tõkendi muutmine tähendabki seda, et kapten saab Venemaalt lahkuda.

"Kapten sai kodu poole teele asuda Venemaa uurija poolt muudetud tõkendi tõttu, küll aga kohustusega ilmuda kindlaksmääratud kuupäevadel uurija juurde või kohtusse," ütles välisministeeriumi meedianõunik Leen Lindam ERR-ile.

"Kaptenit saatis meie diplomaat Moskvast, et osutada igakülgset abi. Loodame, et kapten jõuab peatselt ja raskusteta Eestisse," lisas Lindam.

Venemaa võimud pidasid Soome lipu all sõitva, kuid Eesti firmale Morobell kuuluva kalalaeva Roxen kinni 10. mail Kaliningradi lähistel, kuna see traalis Venemaa majandusvööndis. Laeva meeskonnaks oli neli Eesti kodanikku.

Morobell juhatuse liige Baum on öelnud, et Roxen sisenes Vene majandusvööndisse navigatsioonivea tõttu. Tema sõnul oli laeval umbes 350 tonni kala, millest valdav enamus oli püütud Euroopa Liidu vetes, Vene majandusvööndist püütud kala koguseks hinnati sel hetkel traalis olnud 7,5 tonni.

Venemaa võimud vabastasid Roxeni 26. juunil, kuid selle kapten jäeti hotelliaresti. Baum ütles ERR-ile, et Vene võimud võtsid laevalt ära navigatsiooniseadmed, et neid käimasoleva menetluse raames uurida.

Baumi sõnul menetlevad Vene võimud juhtumit kriminaalasja raames, kus eeldatakse, et kapten kuritarvitas oma ametiseisundit ja sõitis teadlikult Vene majandusvetesse. Varasemalt oli alustatud uurimist haldusmenetluse raames.

Kaliningradi oblasti prokuratuur on Roxen eestlasest kaptenile väidetava röövpüügi eest esitanud 50 miljoni rublase ehk ligi 700 000 eurose tsiviilhagi. Traaleri omanikfirma on laeva vabastamise eest maksnud kautsjoniks 720 000 eurot.

Postimees teatas eelmisel nädalal, et Kaliningradi oblasti kohus pikendas 23. juulil kahe kuu võrra Roxen eestlasest kapteni kinnipidamistähtaega.