Nädalavahetus on jahe ja sajuhoogudega

Nädalavahetusel sajab mitmel pool hoovihma, sooja on kuni 19 kraadi.

Laupäeva öösel on ilm vahelduvalt pilves ning hoovihma tõenäosus on suurim Ida-Eestis. Enamasti puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhusooja on mandril 7 kuni 11 kraadi, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi hõredamalt, ida pool aga rohkem ja sajab ka hoovihma. Kirde- ja põhjatuul puhub 4 kuni 10, põhjarannikul kuni 13 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 11 ja 16 kraadi vahele.

Päevane taevas on ikka vahelduvalt pilves ning saju tõenäosus on suurem Kagu-Eestis. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 4 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on maksimaalselt 19 kraadi.

Õhtul püsib ilm vahelduva pilvisusega ja on üksikuid vihmahoogusid. Tuul on valdavalt põhjakaarest, puhudes 3 kuni 8 meetrit sekundis ning sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Pühapäev on üsna sarnane reede ja laupäevaga - soojakraadid on tagasihoidlikud ning siin-seal on hoovihma.

Uuel nädalal on sooja jälle mõne kraadi võrra rohkem. Hoovihmast aga pääsu ei ole. Vaid esmaspäev tõotab tulla peamiselt sajuta.