Hongkongi meeleavaldajad ei anna karmidest hoiatustest hoolimata järele

Hiina poolautonoomses piirkonnas on rahutused kestnud juba kaks kuud. Rahva pahameele vallandas seaduseelnõu, mis lubanuks kahtlusaluste väljaandmist kommunistlikule Mandri-Hiinale.

Hongkongi valitsus on praeguseks seadusest loobunud, kuid meeleavaldused on laienenud ning neil nõutakse nüüd ka demokraatlikke reforme ja vabaduste piiramise lõpetamist.

Nii Hongkongi kui Pekingi võimud on sel nädalal andnud märku karmimast suhtumisest meeleavaldajatesse, kümned inimesed on kinni peetud ja Hiina on vihjanud valmidusele rahutused vajaduse korral jõuga maha suruda.

Protestijaid ei ole see heidutanud, nad on tõotanud nädalavahetusel ja järgmise nädala algul veel rohkem meeleavaldusi ja protestimarsse korraldada.

Laupäeval kogunesid tuhanded inimesed tiheda asustusega Mongkoki linnaosa parki, kus varem on tekkinud kokkupõrkeid politseiga. Kuulati kõnesid ja hüüti loosungeid.

Politsei keelas esialgu meeleavaldajatel läbi linnaosa marssida, kuid hiljem lasti rongkäik siiski läbi.

Pühapäeval on kavas kaks protestimarssi: üks Hongkongi saarel ja teine Tseung Kwan O piirkonnas. Esmaspäeval on ülelinnaline streik ja meeleavaldused seitsmes erinevas kohas.

Laupäeval avaldasid ühes teises Hongkongi pargis meelt ka valitsuse toetajaid, neidki oli väljas tuhandeid ja paljud lehvitasid Hiina lippe.