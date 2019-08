Inglismaal käib töö kannatada saanud tammi kindlustamiseks

Kuna ilmateade lubab järjekordset tormi, on suur oht, et tamm puruneb ja väikelinna tabab üleujutus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

19. sajandist pärit Toddbrooki veehoidla pais sai kahjustusi kaks päeva kestnud tugeva vihmasaju tõttu.

Väikelinnast on evakueeritud umbes 1500 inimest, sündmuskohal töötavad lisapumbad ning relvajõudude helikopterid asetavad paika liivakotte.

Reedel külastas linna ka peaminister Boris Johnson. "Ma arvan, et oli väga oluline tulla ja näha ise, kui tõsine see olukord Whaley Bridge'is on. Endiselt on märkimisväärne oht ja ma tõesti tahan tunnustada päästeteenistusi, sest see on tohutu probleem. Kui see tamm läheb, siis on võimalik hävitustöö allpool olevale külale, majapidamistele, perekondadele ja kodudele. Seetõttu on niivõrd oluline, et kõik kuulaksid võimuesindajaid ja ei läheks oma kodudesse tagasi enne, kui luba antakse," rääkis Johnson.