Tänavu on talunikel oodata head kartulisaaki

Eestimaa talupidajate keskliidu nõukogu juhi Kalle Hamburgi sõnul on sel aastal oodata head kartulisaaki. Varane kartul on juba koristatud ja jõudnud ka poeletile.

Hamburg ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kevadine vihmaperiood päästis varased kartulisordid, mis on tänaseks juba koristatud. Hilistele sortidele tegi juulikuine palavus veidi liiga, kuid lähiajal saabuvad vihmased ilmad on kartulile kasulikud.

Kartulisaak on tänavu valminud veidi varem kui tavaliselt.

"Ma arvan, et kes varase kartuli oma suvilasse maha pani ja siiani veel vaadanud ei ole, siis ta avastab sealt ülekasvanud kartulid. Isegi kohati olen siin kuulnud, et need, kes tavaliselt septembri alguses on hakanud piiluma kartuli pesa alla, et mis seal all on, siis need juba eelmisel nädalal avastasid, et juba on üle kasvanud," rääkis Hamburg.

Talunik ütles, et kui taludes kasvatatakse kartulit järjest vähem, siis nüüd on linnarahvas hakanud järjest rohkem panema suvilates kartulit maha.

"See kajastub, et aianduspoodides ja mujal seemnekartuli müük väikepakendites on olnud igal aastal kasvav trend," märkis Hamburg.

Kartulimardikat pole Hamburg oma põldudel tänavu suvel kohanud. Ka metssead pole kartulis käinud. Samas on ilmunud uus kahjur, kellele värske kartul hästi maitseb.

"Tänavu on sookurgede populatsioon oluliselt suurenenud ja sookured käivad kartulipõllul huligaanitsemas - tõmbavad pesa üles ja tassivad mugulaid ühest kohast teise," rääkis Hamburg.