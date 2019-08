"Enampakkumisel on kokku üheksa kinnistut, mida on võimalik osta kas tervikvarana või eraldi kinnistutena. Pakkumisel on nii ärimaad, tootmismaad kui ka transpordimaad. Alale on hea juurdepääsetavus ning ümbruses asuvad valdavalt äri- ja kaubanduspinnad. Krundid on osalise kõrghaljastusega," märgib ettevõte müügiteates.

Kinnistute müügi alghinnad algavad 60 000 eurost ja küündivad 2,012 miljoni euroni. Kokku on üheksa kinnistu alghind ligi viis miljonit eurot. Tagatisraha on kõikidel objektidel ca viis protsenti alghinnast.

Kinnistud jäävad kaugkütte piirkonda, kus soojavarustuse projekteerimiseks on vajalik tehnilised tingimused taotleda AS-ilt Utilitas Tallinn. Alternatiivina on võimalik kaaluda soojavarustuslahendusena gaasi. Tulenevalt Tallinna Vee poolt välja antud tehnilistest tingimustest on kohustus välja ehitada Tuuliku tee ja Kadaka tee veetorustik kuni Tuuliku teeni.

Enampakkumiste esitamine toimub läbi riigihangete registri ning pakkumiste esitamise tähtaeg on 22. august kell 13.