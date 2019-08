Paide Hillar Hanssoo põhikooli ehitustööde lõpp on pingeline

Hillar Hanssoo põhikooli õpilased on ühe aasta õppinud ajutistes ruumides, sest vana koolimaja lammutati. Alles jäi võimla, mille ümber kahekorruseline ringikujuline õppehoone kerkiski.

ERR-i korrespondent Olev Kenk küsis seitsmenda klassi õpilastelt Maire-Marleenilt ja Kerlinilt, kuidas neile uus maja meeldib. "Mulle meeldib, et klassid on tegelikult päris suured, kuigi meile räägiti, et need on väikesed. Aga aula tundub üpriski pisike," rääkisid tüdrukud.

Koolimaja kõikidel korrustel käib veel kiire töö. Paide MEK-i töömehed kinnitasid ERR-ile, et graafik on pingeline - tehakse pikki tööpäevi ja tööl tuleb olla ka nädalavahetusel. Projektijuht Maidu Luts on siiski optimistlik - maja teine korrus antakse tellijale üle alanud nädalal, esimese korrusega läheb veel kaks nädalat.

"Mina olen juba 25 aastat ehitanud ja nii ilusat hoonet mul ei ole olnud veel. Sõlmed on väga keerulised. Kogu aeg leidsime mingeid uusi lahendusi, pakkusime tellijale välja ja tellija oli nende lahendustega nõus. Koos projekteerijaga oleme need lahendused leidnud," rääkis Luts.

Ta lisas, et hoone teisel korrusel käivad juba koristustööd, esimesel korrusel pannakse põrandaid ja tehakse viimistlustöid. Väljas lõpetatakse veel haljastustööd.

Koolimaja viimistlemisel on praegu ametis 55 inimest. Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks ütles, et tal tuleb ehitaja juttu uskuda, et maja saab õigeks ajaks valmis.

"Veel on palju teha, aga mina ise arvan küll, et see saab valmis. Natuke veel pingutada ja lõpp juba paistab," sõnas Laaneoks.

Ta tunnistas, et 1. septembriks koolimaja täielikult sisustatud ei saa, sest eritellimusega mööbliga läheb veidi kauem aega, kuid koolitöö algust see ei takista.

Paide abilinnapea Anneli Tumanski ütles, et maal asuva suure tagamaaga omavalitsuses nimega Paide linn alustab 1. septembril tööd kolm üheksaklassilist põhikooli ja üks kuueklassiline põhikool-lasteaed, samuti neli lasteaeda, täiskasvanute gümnaasium ja riigigümnaasium.

Tumanski sõnul on Paide koolides praeguse seisuga veel mõni õpetaja puudu, kuid ta usub, et 1. septembriks on kõik õpetajad olemas.