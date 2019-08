Kairos hukkus autode kokkupõrke tõttu tekkinud plahvatuses 19 inimest

David Vseviovi raamat "Elulugu. Kaks esimest nädalat" ei ole elulugu, kuid mingi spetsiifilise ajastuhõngu suudab see edastada. See pildike on võrdlemisi erinev ajastu tavapärasest kannatusterohkest käsitlusest, mõne jaoks ehk ootamatultki muretu, kuid ilmselt see ongi teksti suurim väärtus, kirjutab Tauno Vahter.