Trump teeb pärast kaht massitulistamist pöördumise USA rahva poole

Valge Maja näitab Trumpi pöördumist otseülekandena.

Laupäeval lasi automaadiga relvastatud mees Texase osariigis El Pasos rahvast tulvil Walmarti kaubamajas maha 20 ja vigastas 26 inimest. Vaid 13 tundi hiljem tappis Ohio osariigis Daytonis automaadiga relvastatud mees üheksa ja vigastas 27 inimest.

Tulistamiste järel ütles Trump, et "vihkamisel ei ole meie riigis kohta", kuid ta süüdistas vägivallas vaimuhaigusi.

"Need on tõesti inimesed, kes on väga, väga tõsiselt vaimselt haiged," lausus president, kuigi politsei ei ole seda kinnitanud. "Me peame selle lõpetama. See on meie riigis aastaid ja aastaid kestnud."

President Trump said that 'hate has no place in our country' after two mass shootings killed 29 people in Texas and Ohio pic.twitter.com/jjFXxN1qut — Reuters Top News (@Reuters) August 5, 2019

Trump süüdistas massitulistamiste toimumises ka uudismeediat.

"Meedial on suur vastutus elude ja ohutuse eest meie riigis," säutsus Trump.

"Libauudised on andnud suure panuse vihasse ja raevu, mis on aastate jooksul paisunud. Uudiskajastus peab muutuma õiglasemaks, tasakaalukamaks ja erapooletuks, vastasel juhul lähevad need hirmsad probleemid vaid hullemaks," kirjutas ta.

Kriitikud süüdistavad Trumpi võõraviha ässitamises

Kriitikute sõnul aitas rünnakutele kaasa Trumpi immigrantide vastu suunatud retoorika, mis on toonud võõraviha poliitilisse peavoolu ja julgustanud paremäärmuslasi.

Näiteks El Paso tulistaja, 21-aastane Patrick Crusius, postitas internetti oma manifesti, kus ta räägib "latiinode invasioonist". Kahekümnest El Pasos tapetust seitse olid mehhiklased. Võimud uurivadki El Paso tulistamist kui vihakuritegu.

Eriti tuuakse Trumpi retoorika puhul esile hetke hiljutisel Florida kampaaniaüritusel, kus president tegi nalja rahva seast kostnud üleskutsega migrante tulistada.

Trump, talking about migrants on the southern border: "How do you stop these people?"



Crowd: "Shoot them."



Trump, chuckling: "That's only in the Panhandle you can get away with that stuff."pic.twitter.com/f5BGxpJA85 — Tim O'Brien (@TimOBrien) August 4, 2019

Where could anyone get the idea that illegal immigration is an "invasion" that must be stopped? pic.twitter.com/Fe9G2vY4Sw — Brian Klaas (@brianklaas) August 4, 2019

Otsesõnu on Trumpi El Paso juhtumis süüdistanud samast linnast pärit demokraadist presidendikandidaat Beto O'Rourke.

Poliitiku sõnul on Trump "valge natsionalist", kes õhutab USA-s rassismi ja vägivalda. Mitmed vabariiklased on O'Rourke'i aga süüdistanud soovis oma koost lagunevat valimiskampaaniat päästa ning küsivad, miks ei võiks Bernie Sandersit süüdistada näiteks massitulistamises vabariiklastest poliitikute pesapallimängu ajal.

Teine demokraadist presidendikandidaat Cory Booker süüdistas Trumpi vihakõne õhutamises ja suutmatuses paremäärmuslus selgelt hukka mõista, samas märkis ta, et tulistamisjuhtumi kui sellise eest lasub vastutus ikkagi tulistajal.

Cory Booker on latest mass shootings: "I think at the end of the day, especially because this was the white supremacist manifesto… that Donald Trump is responsible for this. He is responsible because he is stoking fears and hatred and bigotry." #CNNSOTU pic.twitter.com/k8LBA5SJi2 — State of the Union (@CNNSotu) August 4, 2019

Mittetulundusühing Center for Public Integrity toob aga välja veel ühe kriitilise detaili presidendi aadressil. Nimelt vaidlevat El Paso linnavalitsus juba pikemat aega Trumpi kampaaniameeskonnaga, et viimane tasuks sadade tuhandete dollarite eest politsei ja avaliku korraga seotud arveid, mis tekkisid seoses talvel toimunud Trumpi kampaaniaüritusega.

City of El Paso has for months been fighting with Trump's 2020 re-election committee to pay hundreds of thousands of dollars in unpaid police & public safety bills in connection with a Trump campaign rally there this winter: https://t.co/oKSWSjzaIz https://t.co/uGce9KFEI7 — Dave Levinthal (@davelevinthal) August 3, 2019

Väljaanded Washington Examiner ja Heavy juhivad omakorda tähelepanu sellele, et Daytoni tulistaja väidetaval sotsiaalmeedia kontol esinevate postituste kohaselt oli tegu pigem vasakpoolsega - näiteks oli ta kurioossel konbel nõudnud suuremat relvakontrolli ning teatanud, et hääletaks hea meelega demokraadist senaatori Elizabeth Warreni poolt.

Trump tahab siduda relvaseaduste karmistamise immigratsioonireformiga

rump ärgitas esmaspäeval vabariiklasi ja demokraate karmistama relvaseadusi ning tegi ettepaneku siduda uued eelnõud talle südamelähedase immigratsioonireformiga.

"Vabariiklased ja demokraadid peavad kokku tulema ja looma tugeva taustakontrolli, võib-olla siduma selle seaduse hädavajaliku immigratsioonireformiga," säutsus Trump Twitteris pärast tulistamisi nädalavahetusel, mis nõudsid 29 inimelu.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

....this legislation with desperately needed immigration reform. We must have something good, if not GREAT, come out of these two tragic events! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Väljaanne: relvakontrolli toetajate praegused ettepanekud olukorda ei parandaks

Relvakultuuri juured on Ameerikas sügaval ning tulirelvade seaduste karmistamine on riigis vastuoluline, kuigi massitulistamised on tavalised. Nädalavahetusel El Pasos ja Daytonis toimunud tapatalgud olid USA-s tänavu vastavalt 250. ja 251. massitulistamine. Massitulistamiseks peetakse USA meedia definitsiooni kohaselt sellist tulistamist, kus saab surma või viga vähemalt neli inimest.

Massitulistamistega seoses toovad väljaanded Axios ja Vox oma ülevaadetes välja kaks olulist nüanssi.

Esiteks on massitulistamised viimase 10 aasta jooksul muutunud kesmiselt ohvriterohkemaks. 10 aastat tagasi oli kõige suurema massitulistamise puhul 16 ohvrit, 2017. aasta Las Vegase massitulistamises aga hukkus 58 inimest.

Teiseks rõhutab Vox, et ka kõige ulatuslikumad praegused ettepanekud relvakontrolli vallas massitulistamisi tõenäoliselt olulisel määral ei vähendaks. Peamiseks põhjuseks on see, et ameeriklaste käes on juba praegu tohutult palju tulirelvi - kui USA elanikkond moodustab maailma elanikkonnast 4,4 protsenti, siis ligi pool maailma tsiviilisikute käes olevatest relvadest kuulub ameeriklastele. Ning samal ajal on korduvad uuringud näidanud, et relvade arvu ja relvadega sooritatud kuritegude arvu vahel on otsene seos - kui on rohkem relvi, on ka rohkem tulistamisi.

Ehk selleks, et oleks teoreetilinegi võimalus vähendada massitulistamiste arvu teiste läänemaailma riikide tasemeni, tuleks USA võimudel korjata ära ehk osta tagasi tohutul määral praegu ameeriklaste käes olevaid relvi. Selline samm on aga tänapäevase USA poliitilist ja ühiskondlikku reaalsust arvestades võimatu ehk mingit sellist kohustuslikku relvade tagasiostmise programmi nagu Austraalias 1990. aastatel praegu USA-s kindlasti toimuma ei hakka.