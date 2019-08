Alanud nädal tuleb vihmane

Teisipäevast hakkavad tugevad sajuhood alates saartest üle Eesti rulluma ja kolmapäevaks katab vihm juba kogu Eesti. Kuivemat-soojemat ilma on oodata laupäeval.

Eeloleval ööl on mandril pilvi vähe ja ilm sajuta, aga üksikute udulaamadega. Saartel hommikupoole ööd pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 2-8, öö hakul põhjarannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal 7 kuni 12, aga kus taevas pikalt selge, langeb 5 kraadi ümbrusse, rannikul on kuni 15 kraadi.

Hommikul on nii selgemat taevast kui pilvi. Vihma võimalus on suurem Lääne- ja Põhja-Eestis. Puhub läänekaare tuul 4-9 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Päeval sajab mitmel pool hoovihma, paiguti on äikest ja sadu võib olla tugev. Eesti lõunaserva võib vihm alles õhtul jõuda. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul sajab siin-seal hoovihma, pole välistatud äike. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadi.

Kolmapäeval madalrõhkkonna haare tugevneb, niiskust tuleb juurde ja sajuhooge on üle Eesti.

Neljapäeval on vihmahooge harva ja üksikuid, õhtul uuesti sagedamini.

Reedeks suunab madalrõhuvöönd vihmapilvi üle Eesti. Õhtu poole ilm paraneb.

Laupäev on kenam ja mõnusalt soe. Pühapäev võib aga uuesti vesisem olla.