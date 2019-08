Pärast maksusüteemi muudatusi tagastatakse Soomes enammakstud tulumaks nüüd mitmel kuupäeval, teisipäeval on tagastuse saajate hulk kõige suurem, kirjutab Helsingin Sanomat.

Eriliselt on teisipäevaks valmistunud kodutehnikaga kauplevad poed. Näiteks Norra kontsernile kuuluv kauplustekett Gigantti, mis on Soome suurimaid kodutehnikakette, on selleks päevaks spetsiaalselt kaupa lattu juurde tellinud, vahendab ajaleht.

Verkkokauppa.com tegevdirektor Panu Porkka aga ütles ajalehele, et paljud tarbijad ajastavad just tulumaksu tagastamise kuupäevale suuremad ostud, näiteks arvutid, kodumasinad või televiisorid.