Juhatuse esimeheks valitud Ivar Värk on teeninud mitmetel positsioonidel kaitseväes ning tegutsenud ka 672. eskadrilli ülema asetäitjana Ühendkuningriikide armee lennukorpuses. Värki viimaseks ametikohaks oli politsei- ja piirivalveameti lennusalga juhi amet.

Värk on eelneva karjääri jooksul on töötanud mitmetes välisriikides.

Lennuliiklusteeninduse ASi juhatuse esimehena kavatseb ta jätkata juba käimasolevate projektide edasi arendamisega, samuti vaadata, milliseid võimalusi saab Eestis olemasoleva infotehnoloogilise võimekuse kaudu kasutada.

"Peame kaasas käima lennunduse kiire arenguga, pakkudes sealjuures innovaatilisi lennuohutust toetavaid lahendusi," ütles uus juhatuse esimees, tuues oluliste projektidena välja Soome-Eesti koostööd FINESTi projekti raames, kaugjuhitava lähilennujuhtimisüksuse ehk irdtorni arendamist ning mehitamata lennuliikluse reguleerimise väljatöötamist Eestis.

Jaanus Jakimenko on viimased viis aastat töötanud Lennuakadeemia rektorina ning enne seda kvaliteedijuhina Magnetic MROs. Lennuliiklusteeninduse ASi senisest juhatusest jätkab lennujuhtimise valdkonna eestvedajana Üllar Salumäe, kes on juhatuse liige olnud aastast 2015.

Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogu esimees Viljar Arakase sõnul laekus kolmele juhatuse liikme kohale 34 avaldust.

Arakas lisas, et senine juhatus on teinud suurepärast tööd ohutu ja kaasaegse lennujuhtimissüsteemi arendamisel. "Muudatuste eesmärk on ennekõike tuua värsket vaadet Lennuliiklusteeninduse ASi tegevustele," selgitas ta.

Uus juhatus asub viieaastase tähtajaga ametisse 1. oktoobril. Eelmises juhatuses olid Tanel Rautits, Mati Tarlap ja Üllar Salumäe.

Lennuliiklusteeninduse ASi nõukogusse kuuluvad Viljar Arakas, Riina Varts, Kaupo Raag ja Andres Uusma.

Lennuliiklusteeninduse AS on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks on kohalike ja rahvusvaheliste lendude juhtimine Eesti õhuruumis. Ettevõtte aktsiate ainuomanikuks on Eesti riik.