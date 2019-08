Raadiouudised (06.08.2019 15:00:00)

Ehkki lühiajaliselt võib nafta maailmaturuhinnas olla kõikumisi ka allapoole, usuvad Eesti õlitootjad ja eksperdid, et lähema kümnendi jooksul vedelkütuste nõudlus suureneb, pakkumine väheneb ja hind kerkib tuntavalt. See tähendab, et head kasumit suudaks toota ka õlitootmisse plaanitavad suurinvesteeringud.