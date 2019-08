Üha rohkem inimesi usaldab oma sõpru, mõttekaaslasi, sotsiaalmeediat, meediat ja paraku ka kõikvõimalikke šarlatane rohkem kui teadust ja teadlasi. Miks see nii on? Milliste võtetega on võimalik inimeste käitumist muuta? Kuidas panna teadlaste sõna jälle maksma?

Arutlevad Marju Himma, Irja Lutsar, Peeter Saari ja Riin Tamm. Arutelujuhid on Toivo Maimets ja Anna Pihl.