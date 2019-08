Saksamaa muuseumis saab näha "Lumivalgekese hauakivi"

Saksamaal Bambergi linnas asuvas muuseumis pandi äsja külastajatele vaatamiseks välja hauakivi, mille omanik on väidetavalt vendade Grimmide 1812. aastal avaldatud muinasjutu "Lumivalgeke" peategelase prototüüp.

Kuigi Wilhelm ja Jakob Grimmi muinasjutu näol on tegu varasemate muistendite töötlusega, on mitmed uurijad veendunud, et kirjameestest vendi inspireeris loo kirjutamisel ka ühe konkreetse 18. sajandil elanud naise elulugu, vahendab BBC.

Selleks naiseks oli 1725. aastal sündinud paruness Maria Sophia Margarethe Catharina von und zu Erthal, kelle kunagine koduloss Lohr am Main asub umbes 100 kilomeetrit Bambergist läänes. Parunessil olid pärast oma isa Philipp Christoph von und zu Erthali surma keerulised suhted oma kasuema Claudia Elisabeth von Reichensteiniga. Viimasele kuulus ka uhke peegel, mida praegu lossis asuvas Spessarti muuseumis näha saab.

Bambergi muuseum sai aga äsja kingituseks eelpool mainitud parunessi hauakivi, mille kinkijad olid päästnud ja restaureerinud.

Muuseumi direktor Holger Kempkens selgitas, et paruness Maria Sophia lugu oli 19. sajandi alguses hästi tuntud ning seetõttu pole ka ime, et rahva seas muistendeid koguvad vennad Grimmis sellega kokku puutusid ning lõpuks enda avaldatud muinasjutuga põimisid.