Haapsalu uurib, kuidas maandada üleujutuste ohtu

Haapsalu linnavalitsuse nõunik Ailar Ladva ütles "Aktuaalsele kaamerale", et peale ranniku on Haapsalus üleujutusohuga näiteks Asuküla peakraavi ehk rahvakeeli Jaama oja äärde jääv elamupiirkond.

"Meil on tegelikult üleujutuse risk kahelt poolt - nii mere poolt kui ka maismaa poolt. See võib-olla ei tundu loogiline, aga meil on teatud tasased alad, kus on suur valgala ja seesama vesi teatud aastaaegadel peab siis mööda kitsaid kanaleid jõudma merre nii, et meil on teatud probleeme eriti just kevadeti," selgitas Ladva.

Augusti keskel valmiv uuring läheb maksma ligi 48 000 eurot.