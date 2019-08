USA-s Texase osariigis puhkes ulatuslik skandaal, kui meediasse jõudsid fotod sellest, kuidas kaks Galvestoni ratsapolitseinikku konvoeerivad mustanahalist kahtlustavat viisil, mis tõi paljudele meelde lõunaosariikide ajaloolise rassismi. Kohalik šerif on juhtunu pärast vabandanud ja märkinud, et tema alluvad oleksid pidanud enne järele mõtlema.

Mustanahalisel kinnipeetul olid käed selja taga käeraudades ning ta kõndis kahe valgenahalise ratsapolitseiniku vahel. Tema käte külge oli ka seotud köis, mille teist otsa hoidis üks korravalvuritest, vahendavad Washington Post ja NBC News.

Sündmused said alguse laupäeval Galvestoni kuurortlinnas, kui politseinikud pidasid kinni 43-aastase Donald Neely, keda kahtlustati sissetungis võõrale territooriumile. Politseinikud olid hobustel ning neil oli köis, kuid neil ei olnud patrullautot, millega kahtlustatavat minema viia. Seetõttu otsustasid nad siduda sinise köie kahtlustatava käeraudade külge ning asusid meest mööda linnatänavaid jaoskonda konvoeerima.

Möödakäijad tegid sellest fotosid ning need hakkasid kiirelt sotsiaalmeedias levima. Mustanahalised kaaskodanikud avaldasid sotsiaalmeedias arvamust, et vaatepilt meenutas 19. sajandit ja põgenenud orja kinnipüüdmist.

Esmaspäeval esitas Galvestoni šerif Vernon L. Hale III avaliku vabanduse ja tunnistas, et kinnipidamine oli Neely jaoks põhjendamatu alandus.

"Ma arvan, et politseinikud ei mõelnud sel korral piisavalt järele ning oleksid võinud sündmuskohal transpordi saabumist oodata," teatas šerif ja rõhutas, et politseinikel mingit pahatahtlikku motiivi ei olnud.

Hale lisas, et ratsapolitseinikke on eelkõige koolitatud inimmasside turvamiseks ja ohjeldamiseks ning seetõttu on põhjust vaadata üle koolitused ja reeglid, mis puudutavad üksiku kahtlustatavaga toimetamist.

Kahtlustatav Neely on meeida andmetel kautsjoni vastu vabaduses ning ajakirjanikel pole õnnestunud tema endaga ühendust saada. Konkreetse juhtumi asjaolud on veel selgitamisel, kuid politsei teatel on meest varem samale võõrale territooriumile tungimise eest hoiatatud.