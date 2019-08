Välisminister Dominic Raab peab Washingtonis kõnelusi oma USA kolleegi Mike Pompeoga, samal ajal kui väliskaubandusminister Liz Truss kohtub Ühendriikide kaubandusametnikega.

Kuivõrd Johnson tahab Ühendkuningriigi viia Euroopa Liidust välja 31. oktoobril leppega või ilma, on kaubandusleping USA-ga omandamas Briti valitsuse jaoks üha suuremat tähtsust.

USA president Donald Trump, kes näeb Johnsonit enda masti liidrina, on öelnud, et kahepoolne kaubandus võib Brexiti järel mitmekordistuda. Trump arutas kaubanduslepet Johnsoniga telefonivestluses paar päeva pärast seda, kui viimane 24. juulil peaministriks sai.

"Uue vabakaubandusleppe läbirääkimine ja allkirjastamine USA-ga on minu peamine prioriteet," ütles Truss, kes oli 2016. aasta referendumi ajal häälekas Brexiti toetaja.

"Olles juba ettevalmistused teinud, võtame me selle kiiremasse menetlusse, et ettevõtted saaksid haarata kinni sellest kuldsest võimalusest suurendada kaubandust USA-ga võimalikult kiiresti," lisas ta.

"USA on meie suurim kaubanduspartner ja me oleme investeerinud teineteise majandusse üle triljoni dollari. Me tahame ametlikud kõnelused kiirelt edenema saada," ütles kaubandusminister.

Truss pidi teisipäeval kohtuma USA kaubandusvoliniku Robert Lighthizeriga ja peaks hiljem sel nädalal kohtuma USA kaubandusministri Wilbur Rossiga, ütlesid Ühendriikide ametnikud.

Pärast esimest telefonikõnet Johnsoniga ütles Trump ajakirjanikele, et kahepoolse leppe järel oleks kaubandus Ühendkuningriigiga "kolm kuni neli, viis korda" suurem kui praegu ning, et kui London Euroopa Liidust lahkub, "saaksime me teha palju enamat".

"Me juba töötame kaubandusleppe kallal," lausus Trump. "Ma arvan, et sellest tuleb väga märkimisväärne kaubanduslepe."

President Bill Clintoni aegne USA rahandusminister Larry Summers märkis, et Ühendkuningriik ei saa varjata oma läbirääkimispositsiooni nõrkust.

"Vaadakem seda Ameerika vaatepunktist: Ühendkuningriigil on palju vähem anda kui Euroopal tervikuna oli, seega on Ühendriikidel vähem põhjust järeleandmisi teha," ütles ta BBC Radio 4-le.

"Sa teed jõuka mehega läbi rääkides rohkem järeleandmisi kui vaese mehega," sõnas Summers.

"Suurbritannial pole mõjuvõimu. Suurbritannia on meeleheitel. Suurbritannial pole midagi muud. Ta vajab lepet väga kiiresti. Kui sul on meeleheitel partner, siis sõlmid sa kõige karmima leppe," märkis Ühendriikide eksrahandusminister.