Tallinna Lennujaam otsib regionaalsete lennujaamade juhti

Regionaalsete lennujaamade juht ehk käitusjuht on kohapealse meeskonna juht, kelle ülesanne on kanda hoolt lennuvälja teenuste osutamise eest. Tartu lennujaamas on selline ametikoht olemas ja tulevikus saab see olema ka teistes regionaalsetes lennujaamades.

"Muudatuse eesmärgiks on regionaalsete lennujaamade juhtimisstruktuuri ühtlustamine," ütles Tallinna Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts. Praegu on lennujaamades erinevad ametikohad, mis tulevikus võiksid ühtlustuda.

Struktuurimuutusega koondas Tallinna Lennujaam Tartu, Pärnu, Kärdla ja Kuressaare lennujaamade juhid. Käitusjuht soovitakse leida olemasoleva personali hulgast.

"Ei saa välistada, et mõni praegustest juhtidest jätkab käitusjuhi ametikohal ja kindlasti on nad kõik väga oodatud kandideerima regionaalsete lennujaamade juhi kohale," ütles Holts.