Twitter teatas kasutajate andmete loata kasutamisest

Twitteri teatel parandati viga esmaspäeval ja käib uurimine selgitamaks välja, kui paljusid see mõjutas. Kasutajatel soovitati oma andmejagamist puudutavad sätted üle vaadata.

Üks juhtum puudutab olukorda, kus kasutajad on klikkinud või vaadanud mobiilirakenduse reklaami ja seda alates 2018. aasta maist kasutanud.

"Sel juhul võisime me jagada teatud andmeid (näiteks riigikoodid, kas ja millal reklaami vaadati, teave reklaami kohta jne) usaldatud reklaamipartneritega, isegi kui te selleks luba ei andnud," teatas firma.

Teine juhtum puudutab reklaamide näitamist inimesele "tuginedes järeldustele, mida tõmmati teie kasutatud seadme põhjal, isegi kui te selleks luba ei andnud," teatas Twitter.

Sellel juhul ei kasutatud andmeid väljaspool ettevõtted ja see ei sisaldanud isikuandmeid nagu salasõnad ja meilikontod, lisas firma.

Twitter vabandas tarbijate valikute eiramise eest ja rõhutas, et astub samme selliste juhtumite kordumise vältimiseks.

We recently discovered and fixed issues related to your settings choices for the way we deliver personalized ads, and when we share certain data with trusted measurement and advertising partners. We want to share more context around this with you: https://t.co/jDn5zeWVwU