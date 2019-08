Kõrgõzstani eriüksus tungis ekspresidendi koju

Ajakirjanik Mirbek Aitikejev kandis Facebookis üle videot, milles on näha eriüksuse liikmeid, kellest paljud kandsid maske, sisenemas Biškeki lähistel asuvasse ekspresidendi residentsi, vahendas Radio Free Europe/Radio Liberty.

Atambajev oli samal ajal oma hoovis toetajatega kätlemas. Videost on näha, kuidas tema turvamehed teda eemale tõukavad.

Kuulda oli ka püssilaske ning väidetavalt sai vähemalt üks inimene pihta.

Uudisteportaal 24.kg teatas, et üks nende ajakirjanikest sai kummikuuliga pihta. Teine inimene, kes nimetas end Atambajevi avalikuks kaitsjaks, rääkis, et politsei peksis teda. Tal oli üks silm paistes ja särgil vereplekid.

Sündmuskohal olnud RFE/RL-i ajakirjanik ütles, et kohale saabus ka kiirabi, kes asus kannatanuid aitama. Ajakirjanik lisas, et korrakaitsjad on blokeerinud teed ekspresidendi kodu juurde.

Siseministeerium ei ole esialgu toimunut kommenteerinud.

Mitu Atambajevi lähikondlast on arreteeritud, süüdistatuna korruptsioonis. Atambajev ise seisab silmitsi viie kriminaalsüüdistusega oma tegevuse eest ajal, mil ta veel ametis oli ehk aastaist 2011 kuni 2017. Süüdistuste hulgas on nii korruptsioon, võimu kuritarvitamine kui ka ebaseaduslik rikastumine.

Atambajev on kõiki süüdistusi eitanud ja öelnud, et need on poliitiliselt motiveeritud.

Juulis keeldus Atambajev kolmel korral siseministeeriumi nõudmisel kohtusse ilmumast. Millise uurimisega seoses ta kohtusse ei ilmunud, pole teada.

Kõrgõzstani seaduse kohaselt võib kahel korral kohtusse minemisest keelduja ülekuulamiseks jõuga vahistada. Siiani ei olnud võimud endise presidendi vastu seda kasutanud.

Maikuus kiitis Kõrgõzstani parlament heaks seadusemuudatuse, millega võeti Atambajevilt immuunsus ning tema üle saab nüüd kohut mõista. Atambajevi kaitsja Sergei Slesarev ütles, et seadusemuudatus on põhiseadusega vastuolus.