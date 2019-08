Lähipäevil püsib ilm sajune

Neljapäeva öösel on ilm vahelduva pilvisusega, paiguti sajab hoovihma ja võib olla äikest ning kohati tekib ka udu. Tuul puhub enamasti lõunakaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur on 10 ja 16 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on nii pilvi kui ka selgemat taevast. Kuigi ilm on suurema sajuta, on veel mitmel pool udune. Puhub lõunakaare tuul 1 kuni 5 meetrit sekundis ja sooja on 14 kraadist 16-ni.

Päeval on taevas pigem pilvine, siin-seal on natuke selgimisi. Mitmel pool sajab ikka hoovihma ja võib äikest olla. Lõunakaare tuul puhub 1 kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur tõuseb kõige rohkem 23 kraadini.

Õhtul on mitmel pool jätkuvalt hoovihma ja äikestki, kohati näeb selget taevast ka. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja tuleb kuni 20 kraadi.

Lähipäevad on ikka sajused. Alles reede õhtul loode poolt alates vihm lakkab ning laupäev on seega olulise sajuta. Kuid juba õhtul jõuab saartele uus vihmasadu. Pühapäev on taas pilvine ja esmaspäevalgi on mitmel pool lühiajalised sajuhood. Sooja on valdalvalt 19 kuni 22 kraadi päeval ja 10 kuni 13 kraadi öösel.