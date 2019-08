Kanada politsei leidis ilmselt tagaotsitud kahe teismelisest mõrvari surnukehad

Kanada politsei leidis kahe meessoost isiku surnukehad, kes on politsei arvates need kaks teismelist, kes juulis kolme inimese mõrva järel tagaotsitavaks kuulutati.

Riigi keskosas asuva Manitoba provintsi politsei leidis surnukehad Nelsoni jõe kaldalt. Surnukehad olid lähedal kohale, kust varem leiti kahtlusalustega seostatud esemeid.

Kam McLeodi (19) ja Bryer Schmegelskyt (18) kahtlustatakse ühe austraalia mehe, tema 20. eluaastates ameerika tüdruksõbra ning ühe kanada bioloogiaprofessori tapmises.

Kõik ohvrid leiti Briti Columbia provintsist, kuid kahtlusalused pääsesid sealt plehku. Võimud jälitasid neid läbi kolme provintsi.

Politsei teatas leiust kolmapäeval.

"Praegu usume, et need on nende kahe kahtlusaluse surnukehad, keda otsiti taga seoses tapmistega Briti Columbias," ütles politsei pressiesindaja Jane MacLatchy.