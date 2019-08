Vähem kui poole aastaga on kaks Kuressaare lossipargis asuvat mälestusmärki sattunud vandaalitsejate kätte, kes on punase värviga jätnud neile kummalise sõnumi, kirjutab Meie Maa.

Viimati langes pahategijate ohvriks kolme doktoritedünastia Mierzejewski mälestuskivi, millele tagaküljele oli punase värviga soditud sõna "Hulio", kirjutab ajaleht.

"Oleme sellest juhtumist teadlikud ja selgitame teo võimalikke toimepanijaid," ütles Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Dairi Alliku. "Praeguseks teadaoleva info alusel ei ole meil põhjust neid kahte sündmust omavahel siduda."

Juuni alguses soditi Kuressaare lossipargis punase värviga fašismiohvrite mälestusmonumenti, kuid kultuuriväärtuste vastu suunatud ründe paragrahvi alla see väärtegu ei liigitunud. Kahte mälestusmärki lahutab vaid vallikraav ehk sadakond meetrit. Monumendi jalami lähedale oli tundmatu isik punase värviga joonistanud õhku tõusva linnu ja aastaarvu 2019 ning monumendi paremasse serva arusaamatu sõnumi. Praegu on need eemaldatud.

Taolise teo eest on võimalik määrata karistus väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu toime pandud varavastaste süütegude paragrahvi alusel. Teo eest saab karistada rahatrahviga, kuid kummagi teo puhul pole teada, kes võis väärteo toime panna.