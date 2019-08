Leedu valitsus saadab eurovolinikuks noore majandusministri

Sinkevicius kuulub võimuparteisse Leedu Talurahva ja Roheliste Liit (LVŽS), mis Euroopa Parlamendis kuulub fraktsiooni Rohelised/Euroopa Vabaliit, kirjutab Politico.

Väljaande hinnangul on 28-aastase ministri näol tegu värvika kandidaadiga, kes on muuhulgas paistnud silma sellega, et hoiab oma töölaual USA presidendi Donald Trumpi kampaania nokamütsi kirjaga "Make America Great Again". Kodumaal aga peavad paljud kriitikud teda liiga nooreks ja kogenematuks.

Teisipäeval kohtus Sinkevicius Brüsselis Euroopa Komisjoni tulevase presidendi Ursula von der Leyeniga ning tema kandidatuuri avalikustas kolmapäeval ametlikult president Gitanas Nauseda.

Nauseda kommenteeris, et tema andmetel läks ministri kohtumine Von der Leyeniga väga hästi ning Sinkevicius olevat saamas olulist kohta uues Euroopa Komisjonis. Millist, seda Leedu riigipea ei täpsustanud.

Võimaluse üle, et Sinkevicius esitatakse kandidaadiks Euroopa Komisjoni voliniku kohale, on Leedus juba nädalaid spekuleeritud. Kuid kindel otsus olevat tehtud eelmisel nädalal, kui kohtusid president Nauseda, peaminister Saulius Skvernelis ja LVŽS juht, mõjuvõimsaks oligarhiks nimetatud Ramunas Karbauskis.

LVŽS-i puhul on märkimisväärne, et kuigi erakonna kaks eurosaadikut istuvad Euroopa Parlamendis koos fraktsiooniga Rohelised/Euroopa Vabaliit ei kuulu partei samal ajal Euroopa roheliste katusorganisatsiooni Euroopa Roheline Partei (EGP). Kuna praktikas toetab LVŽS majanduslikke ja sotsiaalpoliitilisi seisukohti, mis on teistest rohelistest tunduvalt paremal, on paljud üleüldse kahtleval seisukohal, kas Leedu parteid saab tegelikkuses üldse roheliseks erakonnaks pidada.

Kuigi Sinkeviciuse näol on hetkeseisuga tegu ainsa rohelise taustaga kandidaadiga, pole veel selge, kas Euroopa Parlamendi rohelised teda päriselt omaks ja enda esindajaks Komisjonis tunnistavad. Reaalsus on aga see, et ükski tavapärane roheline partei pole hetkel Euroopa Liidus peaministriparteiks ning seega ongi ainsaks võimaluseks oma esindaja Euroopa Komisjoni saada jätta see võimalus Leedu tsentristliku agraarpartei esindajale.