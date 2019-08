Arhangelski oblasti militaarobjektil puhkes põleng ja jätkuvad plahvatused

Interfaxi andmetel on hukkunud mitu ja saanud viga 15 inimest. TASS räägib ühest ja RIA Novosti kahest hukkunust, vahendasid Ehho Moskvõ, Meduza ja Lenta.

Ametlikult pole täpsustatud, millisest objektist jutt käib, kuid teada on, et see asub Onega poolsaarel Nenoksa asula lähistel. Varasemalt on teada, et piirkonnas asub Venemaa mereväe katsepolügon, kus katsetatakse tuumaallveelaevade jaoks mõeldud ballistilisi rakette. Osa allikaid teatav, et põleng puhkes Severodvinski juures ühel mereväe alusel ning Interfaxi andmetel plahvatused jätkuvad.

Arhangelski kuberner Igor Orlov kinnitas, et sündmuskohale on saadetud päästelennukid.

Venemaa kaitseministeerium teatas hiljem, et vedelkütusega reaktiivmootori katsetamisel toimus plahvatus ning seade süttis põlema. Surma sai kaks spetsialisti ning vigastada sai veel kuus inimest - kõik nad on kas kaitseministeeriumi või arendusettevõtte töötajad.

Ministeerium märkis ka, et piirkonna radiatsioonitaset juhtunu ei mõjutanud.

Tegemist on käesoleval nädalal juba teise korraga, kui relvajõudude objektil suurem tulekahju puhkeb. Esmaspäeval puhkes plahvatusi kaasa toonud põleng Krasnojarski krais Atšinski rajoonis asuvas laskemoonalaos. Hukkus üks ja arstiabi vajas 13 inimest. Lisaks tuli lähipiirkonnast evakueerida kõik elanikud.

Juuli alguses aga toimus põleng ja õnnetus salajase tuumaallveelaevaga ning tookord hukkus 14 mereväelast.