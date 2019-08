Reedel sajab vihma ja müristab äike

Reedene ilm tuleb hoovihmade ja äikesega, aga on üsna soe.

Reede hommik on enamasti pilvine ja siin-seal sajab hoovihma, võib ka äikest olla. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päev on üsna pilvine. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Tuul on nõrk ja valdavalt põhjakaarest. Õhusooja 17 kuni 21 kraadi.

Õhtul sajab siin-seal hoovihma, pole välistatud ka äike. Loode-Eestis on juba taevas selgem ja ilm sajuta. Tuul on nõrk. Õhusooja on 15 kuni 19 kraadi.

Soe, suvine ja päikeseline ilm saabub laupäeval.