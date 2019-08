Kultuuriminister Tõnis Lukas rääkis ERR-ile, et esinduse uksed ei hakka kogu aeg lahti olema. Uusi inimesi Tartu esinduse jaoks Lukase sõnul tööle ei võeta.

"See on vajalik sellepärast, et Tartus ja Lõuna-Eestis on palju kultuuriasutusi ja inimesi ning kollektiive, kelle teemadega tuleb ka tegeleda ja nad ei pea alati Tallinnasse sõitma, et nõu pidada või oma lugu või ettepanekud ära rääkida. Ja kuna Tartus peatuvad küllalt tihti ka kultuuriministeeriumi töötajad, siis saavad nemad ka seal ajutise tööpinna," selgitas Lukas.

"Mõnel päeval hakkab olema ja tõenäoliselt ühel päeval nädalas olen mina ka seal. Minu nõunikud hakkavad seal vahetustega olema ja seal peatuvad ka kultuuriministeeriumi teised töötajad, kes on parasjagu Tartus ja vajavad töökohta või tehnilist peatust või teevad aega parajaks näiteks rongi või bussi peale minekuks," rääkis Lukas veel.

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompus täpsustas, et pinna suurus on umbes 62 m² ja see asub aadressil Pepleri 23.

"Hinda veel öelda ei saa, sest leping pole allkirjastatud, kuid loodame sellega ühele poole saada tuleval nädalal. Hind on vastav Tartu turuhinnale," lausus ta.

"Töökeskkond peaks olema nõuetekohaselt sisustatud nii, et septembri alguses saavad teenistujad seal vajadusel vastavalt paindliku töökoha põhimõtetele oma ülesandeid täita," lisas Kompus.

Aastate eest asus Pepleri 23 legendaarne nn vana Pälsoni (Päntri) ühiselamu, kuid mis hiljem renoveeriti korterelamuks. Aastatel 1949-2003 ja peamiselt ajalootudengeid majutanud ühiselamus on kaunimatel eluaastatel teiste seas elanud Mart Laar, Peeter Tulviste, Rein Lang, Priit Kuusk, Andrei Hvostov, Andrus Kivirähk ja ka Tõnis Lukas ise.