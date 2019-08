Rohkem kui tuhat tonni kaaluvatele laevadele mõeldud keeld hakkab kehtima septembri alguses, vahendasid BBC ja Yle.

Piirangute puhul on siiski pikk üleminekuaeg ning ajalehe Financial Times andmetel on valitsuse eesmärgiks, et järgmise aasta lõpuks kruiisituristide saabumine Veneetsiasse kolmandiku võrra vähenenud.

Transpordiminister Danilo Toninelli sõnul otsitakse pikemas perspektiivis kõikidele kruiisilaevadele uued sadamad.

Valitsuse otsusele andis hoogu juurde juunis toimunud õnnetus, mille tõttu sai vigastada viis inimest. Juhtumi puhul rammis suur kruiisilaev kesklinna viiva Giudecca kanali juures väiksemat turismilaeva.

OSa Veneetsia elanikest on juba pikemat aega nõudnud kruiisilaevade keelustamist ning juunikuise õnnetuse järel toimusid taas ka meeleavaldused. Veneetsia muinsuskaitseaktivistide hinnangul on valitsuse uued sammud ikkagi ebapiisavad.

veneetsia linna külastab aastas umbes 500 kruiisilaeva, mis tekitavad veealust erosiooni ja levitavad reostust linna ajaloolistesse kanalitesse. Ka 2013. aastal keelati kruiislaevadele pääs veneetsia keskossa, kuid see otsus hiljem tühistati.

Ka teistes turistide seas populaarsetes linnades on sarnaseid meetmeid kasutusele võetud - näiteks Pariis võttis juulis vastu otsuse, millega keelati turismibusside pääs kesklinna.