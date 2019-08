Saksa tsiviilkaitsejuht soovib paremat valmisolekut elektrikatkestusteks

Unger hoiatas pikas intervjuus, et kuigi tulevikus on suurem võimalus, et leiab aset kliimasoojenemisest tulenevaid looduskatastroofe nagu põud, kuumalaine ja üleujutus, on ta mures ka suurte elektrikatkestuste pärast.

"Pärast 24 elektrita tundi oleme me katastroofilistes oludes," nentis ta ja märkis, et talle teeb muret näiteks olukord, kus elektrisüsteem küberrünnaku tagajärjel välja lülitub.

"Me peame valmistuma selliseks stsenaariumiks," lisas Unger ja juhtis tähelepanu sellele, et Ukraina elektrisüsteemi on sarnane küberrünnak juba kaks korda tabanud.

Ta lisas ka, et kuigi Saksamaa vooluvõrk on maailma mastaabis suhteliselt stabiilne ja turvaline, tuleb vooluvõrgu haldajal tulevikus üha sagedamini sekkuda, et võrgus voolu kõikumist ennetada. Samuti peavad ametiasutused ja ettevõtted vaatama üle võimalikud ettevaatusabinõud.

"Kas avariigeneraatorite käigus hoidmiseks on piisavalt diislikütust? Kust tuleb diislikütus, kui elekter pole kahe päeva pärast tagasi, kuid mootorid peavad ikkagi töötama ja paakides saab diislikütust pumbata ainult elektripumpadega? Need on ahelad, millega tuleb arvestada," selgitas ta.