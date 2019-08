Saarlastele on riigi makstav toetus kaevu rajamiseks olnud suureks abiks

Riik ja Eesti omavalitsused on 2008. aastast toetanud maapiirkondade elanikke, et nad saaksid rajada puurkaevu või kanalisatsiooni. Hajaasustuse programmi kaudu on riik andnud üle 18 miljoni euro.

Kui näiteks mitmetesse tuhandetesse küündivate puurkaevu ja veevarustuse või kanalisatsiooni rajamise kogumaksumusest peab maksma ainult kolmandiku on see ühele maaperele suureks abiks.

Saaremaa vallale esitati tänavu 57 taotlust puurkaevu rajamiseks, sada taotlust kanalisatsioonisüsteemi loomiseks, 20 taotlust juurdepääsutee rajamiseks ja üks taotlus autonoomse elektrisüsteemi soetamiseks. Kokku üle Saaremaa 178 projekti, millest aga rahastati 85.

Perekond Tuisk oli üks neist õnnelikest, kes said positiivse otsuse nii veesüsteemi kui ka kanalisatsiooni rajamiseks. Vett küll oli, aga selle tarbimist tuli näiteks ühist kaevu kasutades naabritega kooskõlastada.

"Kuna on kahe majapidamise peale see süsteem ja kui suvel kaev kuivab ja pead kooskõlastama asju, et me peseme nüüd pesu ja ärge te praegu aiamaad kastke. Siis need mured kaovad nüüd ära ja on kindel tunne, et lapsi saab pesta ja süüa saab teha," rääkis Reekülas elav Eve.

Aga Saaremaa valla poolt eraldatud 150 000 eurost ja riigilt tulnud 132 000 eurost ei jagunud isegi pooltele taotlejatele kahe kolmandiku osaluse maksmiseks. Ja 93 taotlejat jäi tänavu ilma toetuseta.



"Eks ta pettumus on. Me millegipärast arvasime, et see otsus negatiivne tuleb, aga ikkagi lootus oli. Kindlasti proovin järgmisel aastal uuesti," lausus Panga küla elanik Õnne.

Toetuse määramisel on rahandusministeeriumi poolt määratud väga konkreetsed kriteeriumid ja Üheks näiteks, mis palju plusspunkte annab, on kindlast lapsed.



Rahastatavate projektide hulk on paraku Saaremaal viimasel kolmel aastal olnud kahanevas trendis. 2017. aastal sai toetust 122 projekti, eelmisel aastal 103 ja tänavu 85. Üheks põhjuseks projektide ja ehitustööde kallinemine.