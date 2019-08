Nädalavahetusse jagub vihma ja päikest

Üks suunduski Baltimaade kohalt itta ning tõi siia tihedaid vihmahooge ja äikest. Teine aktiivne tsüklon tekitas tormi Briti saartel ning selle lohk ulatus ka üle Pürenee poolsaare ja viis vihma sinnagi.

Kahe madalrõhkkonna vahele mahutas end väike kõrgrõhuhari, mis hoidis rahulikku ilma Taanis, Ida-Saksamaal ja Poola lääneosas. Ja loomulikult valitses Lõuna-Euroopas kõrgrõhuvöönd ning kuum õhk.

Homme on nii Soome kui ka Baltimaade kohal lühiajaliselt kõrgema rõhuga ala. Juba öösel on ilm vaikne ja sajuta, kuid laialdaselt tekib udu. Päeval võib vaid mõni üksik pilv ka vihma anda. Õhtul läheneb merele aga aktiivse madalrõhkkonna lohk ning saartele jõuab uus tihedam vihmasadu.

Öö saabudes pilvisus hõreneb, aga kohati sajab veel hoovihma. Küll aga tekib pärast südaööd mitmel pool udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Temperatuur jääb valdavalt 10 ja 14 kraadi juurde, sisemaal võib kohati vaid 8 kraadi olla.

Hommikul on udune ja puhub nõrk muutlik tuul. Soojakraadid on 14 ja 17 kraadi vahemikus.

Päeval on taevas selgimistega ja päikest on parajalt, kuid pärast-lõunal võib mandril üksikutes kohtades hoovihma olla. Tuul on valdavalt lõunakaarest 1-9 m/s ja sooja saab kõige rohkem 23 kraadi.

Õhtul on jätkuvalt vahelduvat pilvisust ja päikese-paistet, küll aga jõuab vihmasadu saartele. Puhub kagutuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Temperatuur on 16-20 kraadini.

Edasi ootab meid vihmane pühapäev, sest saartelt levib vihm üle mandri ja päeval ongi mitmel pool hoovihm ja ehk äikegi. Uue nädala esimene pool ei paista helgem, sest prognoosid lubavad hoovihma ikka igaks nädala-päevaks. Sooja-kraadid nii hirmutavad ei ole ja jäävad valdavalt 20 kraadi ringi päeval. Küll aga on kolmapäev ilmselt juba veidike jahedam.