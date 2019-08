Ajaleht: Jeffrey Epstein leiti surnuna

Tuntud USA finantsärimees Jeffrey Epstein, kelle vastu on New Yorgi osariigi võimud esitanud süüdistused alaealiste tüdrukute seksuaalses ahistamises ning kupeldamises, leiti surnuna. Surma põhjuseks on tõenäoliselt enesetapp, ütlesid ametnikud laupäeval.