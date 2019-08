Ööl vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu laieneb üle Eesti, kohati võib olla äikest. Puhub kagutuul 3 kuni 8 meetrit sekundis, Lääne-Eesti saartel lõunakaare tuul 5 kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilves ja vihmane. Puhub kagutuul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma, kohati on äikest. Õhtupoolikul Liivi lahe piirkonnast alates sajud lakkavad ja pilvisus hõreneb. Tuul pöördub päeva jooksul kõikjal lõunasse ja edelasse ning tuule kiirus on 5 kuni 11, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti 12 kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.