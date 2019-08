Tartusse rajatakse Eesti esimene avatud puutöökoda

Praegu laiub Tartus Anne sauna taga asuvas ruumis veel 800 ruutmeetrit tühjust. Juba kuu aja pärast loodab MTÜ Meeste Koda siin avada aga esimese avatud puutöökoja, kus lisaks puutöö tegemisele oleks võimalik ka näiteks raamatuid lugeda ja saunas käia.

Tartu Kuuri asutaja Jaanus Libek ütles "Aktuaalsele kaamerale", et koda tehti selleks, et puutööga seotud või sellest huvitatud inimesed saaksid kokku tulla, oma mõtteid ja aega ja ideid vahetada.

"Aga teine puht praktiline pool, see võiks olla nii, et saaks teha lõikelauda, saaks teha köögimööblit ja kõike mis sinna vahele jääb," lausus ta.

Pisikeses korteris omale köögikappi meisterdada on ilmselt keeruline kui mitte võimatu. Meeste plaani järgi saab Tartu Kuuris olema hulgaliselt erinevaid puutöömasinaid ja piisavalt ruumi, et oleks võimalik näiteks kas või paati parandada. Mujal maailmas on sarnased kuurid sotsiaalsüsteemi osa. Ka Tartu Kuuri üks eesmärk on meeste tervise hoidmine.

Tartu Kuuri teine Valdeko Lukken ütles, et mehed saavad seal suhelda omavahel, oma kogemusi jagada, rääkida juttu, puhata.

"See ei ole ainult saepuru tekitamise koht. Meie peaeesmärk ongi ju teha mehi õnnelikuks, ja ma arvan, et see on koht, kuhu võib kerge südamega mehe saata teades, et ta ei lähe paha peale ja teeb õigeid asju;" rääkis ta.

Enne kui Tartu Kuuri ametlikult avada saab, on tükk tööd veel teha. Tööriistade ja -pinkide muretsemisel loodavad mehed suuresti kogukonna abile.

"Meil on nüüd plaanis 20. augustil, mis on siis vaba päev, keset nädalat, kutsuda siia võimalikult palju ümbruskonna huvilisi, et üheskoos remontida, sättida, tuua siia asju, mis on veel mööda linna laiali ja niimoodi üheskoos seda ruumi luua," lausus Libek.

Tartu Kuuri ruumides saab ehitamas ja nikerdamas hakata käima septembrikuus.