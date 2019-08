Pühapäev tuleb soe, kohati on oodata äikest

Pühapäeval liigub madalrõhulohk üle Eesti ja Läti kirdesse, ajuti sajab vihma ja kohati on ka äikest. Õhtupoolikul lõuna poolt alates sajud lakkavad ja pilvisus hõreneb.

Esmaspäeva öösel sajud eemalduvad Soome kohale, kuid päeva jooksul tekib uusi rünksajupilvi ning päris kuiva ilma ei tule. Puhub võrdlemisi tugev edelatuul, mis õhtuks nõrgeneb.

Ööl vastu pühapäeva laieneb vihmasadu üle Eesti ja kohati võib olla äikest. Puhub kagutuul 3 kuni 8, Lääne-Eesti saartel lõunakaare tuul 5 kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Hommik tuleb suuremal määral pilvine ja vihmana. Puhub kagutuul 4 kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ja siin-seal sajab vihma ja on äikest. Tuul pöördub päeva jooksul kõikjal lõunasse ja edelasse 5 kuni 11, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on kuni 22 kraadi.

Õhtupoolikul alates Liivi lahest pilvisus hõreneb ja sadu lõpeb. Saartele võib aga jõuda uus vihmasadu. Puhub kagutuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 16 ja 20 kraadi vahele.

Uus nädal paistab tulevat võrdlemisi sarnane eelmisele, sest sajab paiguti hoovihma, aga neljapäevaks sadu raugeb. Keskmised soojakraadid jäävad öösiti 12 ja 14 vahele ning päeval 18 ja 21 juurde.